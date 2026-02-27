Kein Punktgewinn für SG Rot-Weiß Thalheim: Im eigenen Stadion musste das Team am 17. Spieltag der Fußball-Verbandsliga mit 0:1 (0:1) einen Misserfolg gegen den SV Dessau 05 hinnehmen.

Bitterfeld-Wolfen/MTU. Am Freitag endete das Spiel zwischen SG Rot-Weiß Thalheim und SV Dessau 05 mit einem torarmen 0:1 (0:1). 184 Fußballfans waren in der Sportanlage Thalheim live dabei.

Die erste Halbzeit verlief sehr ausgeglichen. Erst in den letzten Minuten vor der Pause legten die Jungs von Dimitrios Mitsis vor: Kurz vor der Halbzeitpause brachte Tobias Berndt die Gäste in Führung (41.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.02.2026, 19.00 Uhr

Austragungsort: Bitterfeld-Wolfen

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 17

Aufstellung und Statistik: SG Rot-Weiß Thalheim – SV Dessau 05

SG Rot-Weiß Thalheim: Blanke – Sonco (88. Schmökel), Prielipp, Bakkush (90. Ali), Ndour (61. May), Schinkel (61. Lytvyn), Jalo (81. Wróblewski), Moroz, Zimmermann, Culubali Ramos, Seniura

SV Dessau 05: Becker – Barabasch, Zoblofsky, Friebe, Pratsch, Werthmann (72. Girke), Biriuk (63. Baumgart), Von Zansen (89. Lübke), Berndt, Mieth (72. Stelmak), Horvath

Tore: 0:1 Tobias Berndt (41.); Zuschauer: 184