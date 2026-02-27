Dem BSV Halle-Ammendorf gelang es am 17. Spieltag der Fußball-Verbandsliga, den Haldensleber SC mit 2:0 (2:0) zu besiegen. 163 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Halle/MTU. Die 163 Besucher des Stadions der Waggonbauer haben am Freitag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Hallenser besiegten das Team aus Haldensleber mit 2:0 (2:0) souverän.

Pascal Pannier (BSV Halle-Ammendorf) netzte nach 25 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.02.2026, 19.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 17

Doppelpack von Pascal Pannier bringt BSV Halle-Ammendorf 2:0 in Führung – Minute 28

Ein letztes Tor folgte unmittelbar danach, als Pannier den Ball erneut aus einem Strafstoß hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 2:0 erweiterte (28.). Damit war der Sieg der Hallenser gesichert. Die Hallenser haben sich somit Platz vier gesichert.

Aufstellung und Statistik: BSV Halle-Ammendorf – Haldensleber SC

BSV Halle-Ammendorf: Elm – Kowalski (85. Bergmann), Dabel, Winkler, Englich, Hoffmann (72. Klein), Schmitz, Pannier (72. Agwu), Meyer (77. Schöneck), Schubert (85. Piontek), Niesel

Haldensleber SC: Switala – Hüttl, Schunaew, Hevekerl (69. Neumann), Krüger (64. Boege), Thieke, Ebel (51. Mäde), Zimmermann, Von Ameln, Ebel, Hebekerl (51. Wille)

Tore: 1:0 Pascal Pannier (25.), 2:0 Pascal Pannier (28.); Schiedsrichter: Hendrik Miekautsch (Elstertrebnitz); Assistenten: Robin Knobloch, Kilian Kunert; Zuschauer: 163