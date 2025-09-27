weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  4. Ergebnis 5. Spieltag: Kräftemessen zwischen SG Reußen und Zörbiger FC endet mit Remis 0:0

Für den Gastgeber SG Reußen endete das Spiel gegen den Zörbiger FC am 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 mit einer 0:0 (0:0)-Punkteteilung.

Aktualisiert: 29.09.2025, 14:51

Landsberg/MTU. Auf dem Sportplatz Reußen haben 56 Fußballfans am Samstag das Match zwischen der SG Reußen und dem Zörbiger FC verfolgt. Das Spiel endete in einem torlosen 0:0 (0:0). Schiedsrichter Justin Geese (Wittenberg) hatte alle Hände voll zu tun. Insgesamt sieben Karten inklusive eines Platzverweises verteilte der Spielleiter in dieser hitzigen Partie.

Spielinfos

  • Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr
  • Austragungsort: Landsberg
  • Wettbewerb: Landesklasse 5
  • Spieltag: 5

Aufstellung und Statistik: SG Reußen – Zörbiger FC

SG Reußen: Wolfhard – Benze, Herrmann, Besser, Förderreuther (78. Hurt), Czaplicki (62. John), Flaschina, Gewinner, Broda, Schicha, Schulz
Zörbiger FC: Koller – Helmecke (66. Nentwig), Seliger, Oertel, Schindler, Janders, Schmidt, Schönburg, Teichert, Brenner, Gansen
; Schiedsrichter: Justin Geese (Wittenberg); Assistenten: Justus Kott, Vincent Jochen Schildhauer; Zuschauer: 56