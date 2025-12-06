Fußball-Landesklasse 6: Am Samstag war der TSV Kickers 66 Gonnatal gegenüber dem SV Großgrimma machtlos und wurde 1:3 (1:1) besiegt.

TSV Kickers 66 Gonnatal unterliegt auf dem heimischen Platz mit 1:3 gegen SV Großgrimma

Sangerhausen/MTU. Das war kein erfreulicher Spieltag für Thomas Hahn. Der Trainer von Gonnatal musste sein Team bei einer 1:3 (1:1)-Niederlage gegen Großgrimma beobachten.

Felix Zech (SV Großgrimma) netzte kurz vor Abpfiff der ersten Spielhälfte, in Minute 44, als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Es dauerte nicht lange, bis das Gegentor durch Marcus Paper (45+10.) erzielt wurde.

TSV Kickers 66 Gonnatal Kopf an Kopf mit SV Großgrimma – 1:1 in Minute 45+10

Unentschieden. Großgrimmas Zech konnte seinem Team in Minute 58 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Sangerhausen

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 13

Am Ende der Partie sollte es dem SV Großgrimma noch einmal gelingen: Das Spiel war schon sechs Minuten in der Nachspielzeit, als Sebastian Krobitzsch den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 1:3 ausbaute (90.+6). Damit war der Sieg der Hohenmölser gesichert.

Aufstellung und Statistik: TSV Kickers 66 Gonnatal – SV Großgrimma

TSV Kickers 66 Gonnatal: Munzert – Stüber, Lenzewski (59. Froeschen), Dittmann, Omnitz, Goldberg (29. Töpfer), Ditscher, Siebenhüner (75. Hagene), Hoffmann (75. Kurotschkin), Steyer, Paper

SV Großgrimma: Schmidt – Rackowitz (82. Link), Göbel, Baum (57. Beqiraj), Bauer (90. Palatini), Wöpe, Zech, Schneider, Pillert (46. Ibrahim), Weidner, Krobitzsch

Tore: 0:1 Felix Zech (44.), 1:1 Marcus Paper (45.+10), 1:2 Felix Zech (58.), 1:3 Sebastian Krobitzsch (90.+6); Schiedsrichter: Marco Mollenhauer (Bad Dürrenberg); Assistenten: Tommy Lemke, Guntram Beck; Zuschauer: 52