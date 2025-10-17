Einen herausragenden Sieg in der Fußball-Landesklasse 5 erzielten Mike Wiele und sein Team MSV Eisleben gegen den FC Eintracht Köthen – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 5:0 (3:0) wider.

Eisleben/MTU. Die 85 Besucher auf dem Städtischer Sportplatz haben am Freitag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Eisleber besiegten die Gäste aus Köthen mit 5:0 (3:0) deutlich.

Gleich nach Spielstart kam es zum Strafstoß – und die Chance wurde genutzt. Gekonnt schoss Jannik Twardy das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (6.). Die Eisleber legten nur kurze Zeit später nach. Wieder war Twardy der Torschütze (10.).

10. Minute: MSV Eisleben in Führung dank zwei Treffern von Jannik Twardy – 2:0

In der Spielminute 33 griff der Schiri in die Tasche. Der FC Eintracht Köthen steckte zweimal Gelb ein. Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Drei Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Twardy traf gleich mehrmals – in der ersten Nachspielminute der ersten Halbzeit und 50. Spielstand 4:0 für den MSV Eisleben.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.10.2025, 19.30 Uhr

Austragungsort: Eisleben

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 7

Beide Teams wechselten in der verbliebenen Spielzeit nochmal aus. Paul Schotte wurde für Alexandros Dimespyra eingesetzt und Fabian Zeugner für Hannes Müller. Auf der Gastseite räumten Finn Becker für Kenneth Noel Fritsch und Malikie Sawaneh für Janes Marschall den Platz. Für die Hausherren sollte sich die Aktion lohnen. In der 69. Minute musste der Schiedsrichter erneut zur Tat schreiten. Der MSV Eisleben steckte zweimal Gelb ein.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten lediglich eine Minute bis zum Abpfiff, als Yannik Rische den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 5:0 erweiterte (89.). Damit war der Erfolg der Eisleber entschieden.

Aufstellung und Statistik: MSV Eisleben – FC Eintracht Köthen

MSV Eisleben: Isensee – Beese, Bobeliuk (70. Rische), Eckstein, Bloßfeld, Shtyrbu, Blankenburg (64. Roos), Twardy (75. Eichler), Müller (64. Zeugner), Dimespyra (57. Schotte), Teske

FC Eintracht Köthen: Friese – Passou Bitalounani, Sawaneh (66. Marschall), Becker (59. Fritsch), Räber Cruz, Kallenbach, Finze, Paquo, Abou (79. Richter), Ishchenko, Dzwonik

Tore: 1:0 Jannik Twardy (6.), 2:0 Jannik Twardy (10.), 3:0 Jannik Twardy (45.+1), 4:0 Jannik Twardy (50.), 5:0 Yannik Rische (89.); Zuschauer: 85