Fußball-Landesklasse 5: Am vergangenen Sonntag war der SV Romonta 90 Stedten gegenüber dem SV Eintra. Lüttchendorf machtlos und wurde 2:4 (1:1) besiegt.

Seegebiet Mansfelder Land/MTU. Nach einem packenden Spiel haben sich der SV Romonta 90 Stedten und der SV Eintra. Lüttchendorf am Sonntag 2:4 (1:1) getrennt.

Das erste Tor wurde kurz nach Anpfiff erzielt, als Sebastian Kolle für Lüttchendorf traf und nach nur neun Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Die Mansfelder konterten rasch mit einem zweiten Treffer. Diesmal war Philipp Böttger der Torschütze (22.).

Mit einem Spielstand von 1:1 gingen die Teams in die Pause.Ein aufregendes Katz-und-Maus-Spiel entwickelte sich nach dem Seitenwechsel. Treffer Nummer drei schoss Martin Fiebiger/Lüttchendorf (52.), gefolgt von Felix Schlegel (SV Eintra. Lüttchendorf) in Minute 62 und Marcel Merker (SV Romonta 90 Stedten) in Minute 63. Spielstand 3:2 für den SV Eintra. Lüttchendorf.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Seegebiet Mansfelder Land

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 12

In der verbliebenen Spielzeit versuchten beide Teams durch Auswechslung nochmal frische Impulse zu setzen. Florian Nachtwein kam rein für Malique Jüttner. Auf der Gastseite sprang Naso Petraj für Robin Gerlach ein. Eine Aktion, die sich für die Auswärtsmannschaft auszahlen sollte.

35 Minuten nach der Pause konnte Naso Petraj (Lüttchendorf) den Ball über die Linie bringen (80.). Mit 4:2 verließen die Mansfelder den Platz als Sieger.

Aufstellung und Statistik: SV Romonta 90 Stedten – SV Eintra. Lüttchendorf

SV Romonta 90 Stedten: Rebs – Böttger, J. Berger, Merker, Bielig, Thomas (83. Schrötter), Prenz, Lindau, Schreiber (83. J. Berger), Jüttner (79. Nachtwein), Kaschperk

SV Eintra. Lüttchendorf: Alfiado – Siebald, Kalalib Alshabi, Horlbog, Obeid (46. Fiebiger), Siebenhühner, Schlegel, Schulze, Stoye, Kolle, Gerlach (73. Petraj)

Tore: 0:1 Sebastian Kolle (9.), 1:1 Philipp Böttger (22.), 1:2 Martin Fiebiger (52.), 1:3 Felix Schlegel (62.), 2:3 Marcel Merker (63.), 2:4 Naso Petraj (80.); Schiedsrichter: Jens Abel (Zörbig); Assistenten: Charlott Ziehm, Tim Schirrmeister; Zuschauer: 53