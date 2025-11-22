Der SG Reußen gelang es am 11. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5, den MSV Eisleben mit 3:0 (1:0) zu besiegen. 26 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Landsberg/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 26 Besuchern auf dem Sportplatz Reußen geboten. Die Landsberger setzten sich souverän mit 3:0 (1:0) gegen die Gäste aus Eisleben durch.

Der erste Treffer wurde kurz nach Spielstart erzielt, als Dennis Schulz für Reußen traf und nach nur fünf Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. In der zweiten Halbzeit setzte Reußen noch einen drauf: In Minute 62 wurde ein weiteres Tor erzielt – wieder durch Schulz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Landsberg

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 11

25 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Schulz (Reußen) den Ball erneut über die Linie bringen (70.). Mit 3:0 verließen die Landsberger den Platz als Sieger. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Die SG Reußen wurde noch einmal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom MSV Eisleben beendeten die Partie mit zwei weiteren Gelben Karten.

Aufstellung und Statistik: SG Reußen – MSV Eisleben

SG Reußen: Harre – Gewinner (83. Grobstich), Krüger, Schulz, Besser, Schicha, Förderreuther (80. Drewlo), Czaplicki (66. John), Flaschina, Herrmann, Broda

MSV Eisleben: Isensee – Damm (68. Schotte), Beese (79. Eichler), Twardy, Eckstein, Müller (62. Seidemann), Aßmann, Blankenburg, Teske (68. Zeugner), Shtyrbu, Bobeliuk (54. Behncke)

Tore: 1:0 Dennis Schulz (5.), 2:0 Dennis Schulz (62.), 3:0 Dennis Schulz (70.); Schiedsrichter: Robin Zenthöfer (Halle); Assistenten: Sebastian Hinsche, Maik Wiezoreck; Zuschauer: 26