Nach dem klaren Erfolg im Hinspiel sowie der Tabellenkonstellation ist der SC Magdeburg gegen Eurofarm Pelister der klare Favorit. Doch die Nordmazedonier haben schon mehrfach bewiesen, dass sie in eigener Halle ein unangenehmer Gegner sind.

Der SCM will auch im Hexenkessel von Bitola siegen

Elvar Örn Jonsson erzielte im Hinspiel am 23. Oktober drei Tore beim 36:26-Heimerfolg.

Magdeburg - Vor knapp fünf Wochen hat der SC Magdeburg das Hinspiel gegen Eurofarm Pelister mit 36:26 gewonnen. Beim Rückspiel am Mittwoch (20.45 Uhr/DAZN und Dyn) werden die Grün-Roten auf deutlich mehr Widerstand treffen. Denn in eigener Halle erzielten die Nordmazedonier mehrere respektable Ergebnisse in dieser Champions-League-Saison.