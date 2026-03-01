Tennisprofi Alexander Zverev fliegt im mexikanischen Acapulco früh im Einzel raus - im Doppel läuft's dagegen perfekt. Der Finalsieg mit seinem Freund ist etwas Besonderes.

Acapulco - Mit einem Sombrero auf dem Kopf und der Siegertrophäe in den Händen hat Tennisstar Alexander Zverev in Mexiko einen für ihn ungewöhnlichen Erfolg gefeiert. Der Weltranglistenvierte gewann mit seinem brasilianischen Kumpel Marcelo Melo überraschend den Doppel-Wettbewerb beim ATP-Turnier in Acapulco durch ein 6:3, 6:4 im Finale gegen Alexander Erler (Österreich) und Robert Galloway (USA).

Er sei „sehr glücklich“, sagte Zverev (28) in einem Instagram-Video, das sein 42 Jahre alter Doppel-Partner mit dem Handy drehte. „Endlich haben wir eins gewonnen. Lass uns weitermachen“, sagte Melo, der seit Jahren fest zum Team rund um Zverev gehört.

Der erste gemeinsame Triumph mit seinem Freund dürfte Zverev etwas über das enttäuschende Achtelfinal-Aus im Einzel an selber Stelle hinwegtrösten. Mit Bruder Mischa Zverev hatte der Hamburger bereits zwei Turniere auf ATP-Level gewonnen, eines davon 2019 ebenfalls in Acapulco.