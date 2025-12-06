Am 13. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 durfte sich der SSV 90 Landsberg vor 44 Fußballfans über einen soliden 5:2 (1:0)-Sieg gegen den FC Halle-Neustadt freuen.

Yasin Diallo (SSV 90 Landsberg) netzte nur sieben Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. In der zweiten Halbzeit setzte Landsberg noch einen drauf: In Minute 47 wurde ein weiteres Tor durch Maik Stryjakowski erzielt.

SSV 90 Landsberg mit 2:0 vorne – 47. Minute

Es folgte eine trefferreiche zweite Halbzeit. Treffer Nummer drei schoss Paul Dawda Manga/Halle-Neustadt (55.), gefolgt von Philipp Köhler (SSV 90 Landsberg) in Minute 73, 80 und Niclas Scheller (SSV 90 Landsberg) in Minute 88. Spielstand 5:1 für den SSV 90 Landsberg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Landsberg

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 13

Schon zwei Spielminuten darauf konnte Manga (Halle-Neustadt) den Ball erneut über die Linie bringen (90.). Es gelang jedoch nicht mehr, den Vorsprung der Gegner aufzuholen. Der SSV 90 Landsberg sicherte sich somit Platz fünf.

Aufstellung und Statistik: SSV 90 Landsberg – FC Halle-Neustadt

SSV 90 Landsberg: Bodenburg – Knaut, Reuschel, Scheller, Madalschek, Stryjakowski (75. George), Tessmann (56. Rappe), Darmochwal, Hampel, Köhler, Diallo (80. Knorr)

FC Halle-Neustadt: Guderitz – Teklay (66. Ali Yusuf), Müller (75. Hardt), Moh, Tinto, Al-Hamdi (77. Belay Weldemichael), Manga, Keunang (77. Halibei), Zuleger (60. Shuba), Abdulrahman, Zavoloka

Tore: 1:0 Yasin Diallo (7.), 2:0 Maik Stryjakowski (47.), 2:1 Paul Dawda Manga (55.), 3:1 Philipp Köhler (73.), 4:1 Philipp Köhler (80.), 5:1 Niclas Scheller (88.), 5:2 Paul Dawda Manga (90.); Schiedsrichter: Andreas Kurth (Sangerhausen); Assistenten: Roman Schönemann, Lewin Kurt Stareprawo; Zuschauer: 44