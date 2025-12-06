Am 13. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 konnte sich der FC RSK Freyburg vor 120 Fußballfans über einen soliden 2:0 (0:0)-Erfolg gegen den VfB Oberröblingen freuen.

Freyburg/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 120 Besuchern des Jahnstadions Freyburg geboten. Die Freyburger waren den Gästen aus Oberröblingen mit 2:0 (0:0) souverän überlegen.

Am Ende einer trefferlosen ersten Halbzeit gingen die Mannschaften ohne Tore in die Pause.

Die zweite Halbzeit war bereits gut in Gange, als Bonandji Valentim Pereira Nunes für Freyburg traf und in Spielminute 62 dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Freyburg

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 13

Minute 83: FC RSK Freyburg mit 2:0 Vorsprung

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten nur noch sieben Minuten bis zum Abpfiff, als Leon Staupendahl den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 2:0 festigte (83.). Damit war der Sieg der Freyburger gesichert. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der FC RSK Freyburg wurde noch einmal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom VfB Oberröblingen beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben, einer Gelb-Roten (85.) sowie einer Roten Karte (90.).

Aufstellung und Statistik: FC RSK Freyburg – VfB Oberröblingen

FC RSK Freyburg: Derbek (75. Katzmarek) – Großmann, Schulz, Töpe (81. Illig), Pereira Nunes, Kirchhoff (51. Staupendahl), Weise, Mänicke, Rosenberg (81. Schirner), Sambu (81. Beyer), Kaiser

VfB Oberröblingen: Beek – Kummer, Meißner (33. Cepa), Ernst, Franke, Wanski, Michael, Strese, Pulz, Koch, Altenburg (81. Kirchner)

Tore: 1:0 Bonandji Valentim Pereira Nunes (62.), 2:0 Leon Staupendahl (83.); Schiedsrichter: Oskar Schubert (Halle); Assistenten: Luis Meyer, Kay Obenhaupt; Zuschauer: 120