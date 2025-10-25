Der SV Eintra. Lüttchendorf erzielte am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 vor 42 Fußballfans einen klaren 2:0 (1:0)-Sieg gegen den SV Blau-Weiß Dölau II.

SV Eintra. Lüttchendorf gewinnt im Heimspiel mit 2:0 gegen SV Blau-Weiß Dölau II

Seegebiet Mansfelder Land/MTU. Die 42 Besucher auf dem Sportplatz an der B 80 haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Mansfelder besiegten die Gäste aus Dölau mit 2:0 (1:0) souverän.

Hans Siebenhühner (SV Eintra. Lüttchendorf) netzte 23 Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Seegebiet Mansfelder Land

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 8

Minute 86: SV Eintra. Lüttchendorf baut Führung auf 2:0 aus

In der 57. Minute musste der Schiedsrichter zur Tat schreiten. Der SV Blau-Weiß Dölau II steckte einmal Gelb ein.

Nur vier Minuten vor Spielende gelang es Paul Stoye, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 2:0 zu festigen (86.).

Aufstellung und Statistik: SV Eintra. Lüttchendorf – SV Blau-Weiß Dölau II

SV Eintra. Lüttchendorf: Alfiado – Stoye (86. Hajdarpasic), Kalalib Alshabi, Siebald, Gerlach, Horlbog, Schlegel, Fiebiger (60. Kolle), Schulze, Siebenhühner, Petraj

SV Blau-Weiß Dölau II: Völkner – Richter, Klaus, Ranft, Freund, Öder (67. Wittmann), Troitzsch, Kleinert (72. Werdan), Kleinert, Hermann, Grimm

Tore: 1:0 Hans Siebenhühner (23.), 2:0 Paul Stoye (86.); Schiedsrichter: Milli Funke (Halle); Assistenten: Felix Bartel, Benjamin Händler; Zuschauer: 42