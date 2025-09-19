Kein Punktgewinn für SV Eintra. Lüttchendorf: Im eigenen Stadion musste das Team am 4. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 mit 1:2 (1:1) einen Misserfolg gegen die SG Reußen einstecken.

Seegebiet Mansfelder Land/MTU. Nach einem packenden Duell haben sich der SV Eintra. Lüttchendorf und die SG Reußen am Freitag 1:2 (1:1) getrennt.

Chris Enrico Besser (SG Reußen) netzte nur zwei Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Während des Spiels musste der Schiedsrichter eingreifen. Die SG Reußen steckte einmal Gelb ein (17.). Doch die Mansfelder gaben sich nicht so leicht geschlagen: In Minute 43 wurde das Gegentor durch Hans Siebenhühner erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 19.09.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Seegebiet Mansfelder Land

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 4

43. Minute SV Eintra. Lüttchendorf gleichauf mit SG Reußen – 1:1

In Minute 79 fiel der finale Treffer der Partie. 34 Minuten nach Anpfiff gelang es Nick Broda, den Ball aus einem Strafstoß ins Netz zu befördern und damit die Partie zugunsten der Landsberger zu entscheiden (79.). Die Mansfelder sind auf Platz neun gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SV Eintra. Lüttchendorf – SG Reußen

SV Eintra. Lüttchendorf: Alfiado – Stoye (76. Kolle), Obeid, Kalalib Alshabi, Siebald, Petraj, Siebenhühner, Fiebiger, Horlbog, Schulze, Schlegel

SG Reußen: Harre – Schicha, Flaschina, Drewlo, Benze, Förderreuther (50. Schinköthe), Herrmann, Hurt, Schulz, Besser, Broda

Tore: 0:1 Chris Enrico Besser (2.), 1:1 Hans Siebenhühner (43.), 1:2 Nick Broda (79.); Schiedsrichter: Lennox Jäger (Halle); Assistenten: Max Pfannschmidt, Maximilian Hebestreit; Zuschauer: 115