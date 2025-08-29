Fußball-Landesklasse 5: Am Freitag war der SV Eintra. Lüttchendorf gegenüber dem MSV Eisleben machtlos und wurde mit 1:3 (0:1) vom Platz gefegt.

Seegebiet Mansfelder Land/MTU. Vor 324 Zuschauern hat sich das Team von Christian Bölke mit 1:3 (0:1) gegen Eisleben eine Niederlage eingestehen müssen.

Die Partie blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 24 Minuten schoss Yan Shtyrbu das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen. Kurz vor der Pause griff der Schiri in die Tasche. Der MSV Eisleben kassierte einmal Gelb (45.). Die Eisleber legten in der zweiten Halbzeit nach. Diesmal war Jannik Twardy der Torschütze (59.).

59. Minute: SV Eintra. Lüttchendorf mit 0:2 im Rückstand

In den folgenden Minuten griff der Schiri wieder in die Tasche. Der MSV Eisleben musste noch einmal Gelb hinnehmen. Es sah nicht gut aus für Lüttchendorf. Aber dann musste der MSV Eisleben auch mal einstecken. Der Torwart konnte den Ball von Martin Fiebiger nicht abwehren – 1:2. Der Erfolg hielt jedoch nicht lange an.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.08.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Seegebiet Mansfelder Land

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 2

In der verbliebenen Spielzeit versuchten beide Teams durch Spielerwechsel nochmal neue Energie auf den Platz zu bringen. Yusef OBEID ersetzte Alexander Gründler. Auf der Gastseite sprangen Robert Roos für Edgar Samalius und Tom Christian Seidemann für Oleksandr Bobeliuk ein. Eine Aktion, die sich für die Auswärtsmannschaft auszahlen sollte.

In der Nachspielzeit nutzte der MSV Eisleben noch einmal die Gelegenheit. In der dritten Spielminute konnte Tom Christian Seidemann (Eisleben) den Ball mit einem Strafstoß über die Linie bringen (90.+3). Mit 3:1 gingen die Eisleber als Sieger vom Platz. Der SV Eintra. Lüttchendorf rutschte auf Platz neun.

Aufstellung und Statistik: SV Eintra. Lüttchendorf – MSV Eisleben

SV Eintra. Lüttchendorf: Alfiado – Schlegel, Horlbog, Siebald, Gründler (76. Obeid), Siebenhühner, Kolle (64. Hajdarpasic), Kalalib Alshabi (90. Gerlach), Fiebiger, Stoye, Schulze

MSV Eisleben: Isensee – Samalius (78. Roos), Beese (64. Schotte), Teske (64. Zeugner), Twardy, Bobeliuk (84. Seidemann), Shtyrbu, Damm, Blankenburg, Müller (46. Dimespyra), Eckstein

Tore: 0:1 Yan Shtyrbu (24.), 0:2 Jannik Twardy (59.), 1:2 Martin Fiebiger (72.), 1:3 Tom Christian Seidemann (90.+3); Schiedsrichter: Norman Ebert (Sandersdorf); Assistenten: Jonas Marvin Kühn, Franz Deutschbein; Zuschauer: 324