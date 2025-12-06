Am 13. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 glückte dem SV Höhnstedt ein 3:2 (1:0)-Heimsieg über den FC Hettstedt.

Salzatal/MTU. Nach einem packenden Match haben sich der SV Höhnstedt und der FC Hettstedt am Samstag 3:2 (1:0) getrennt.

Es waren bereits 30 Minuten der ersten Halbzeit vergangen, als Marcel Rickert für Höhnstedt traf und dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Das Gegentor konnten die Hettstedter in der zweiten Spielhälfte nachlegen: Diesmal setzte Oliver Bendzko den Ball ins Netz.

1:1 Ausgleich im Spiel SV Höhnstedt gegen FC Hettstedt – 52. Minute

Es folgte eine trefferreiche zweite Halbzeit. Treffer Nummer drei schoss Vincent Matz/Höhnstedt (71.), gefolgt von Moritz Uhlig (FC Hettstedt) in Minute 80. Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Salzatal

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 13

Auf den letzten Drücker, eine Minute vor Abpfiff, konnte Matz (Höhnstedt) den Ball erneut über die Linie bringen und damit den spielentscheidenden Treffer für die Salzataler Mannschaft erzielen (89.). Die Salzataler haben sich somit Platz neun gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Höhnstedt – FC Hettstedt

SV Höhnstedt: Orlamünde – Matz (89. Schüler), Schulz, Behrend, Ruckhardt, Folter, Raase, Balashov, Rickert, Schauer, Dressel

FC Hettstedt: Honigmann – Döring, Kemnitz, Stein, Krey (75. Svitiukha), Kosko, Wienholz (68. Uhlig), Krey, Doberenz (68. Mussin), Mühlenberg, Bendzko

Tore: 1:0 Marcel Rickert (30.), 1:1 Oliver Bendzko (52.), 2:1 Vincent Matz (71.), 2:2 Moritz Uhlig (80.), 3:2 Vincent Matz (89.); Schiedsrichter: Norman Spröte (Leipzig); Assistenten: Thomas Harnisch, Hannes Reinhard Schmidt; Zuschauer: 96