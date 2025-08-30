Am 2. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 konnte sich die Turbine Halle II vor 58 Zuschauern über einen soliden 2:0 (2:0)-Erfolg gegen den SV Blau-Weiß Dölau II freuen.

Nach gerade einmal 23 Minuten schoss Diego Canabate Kasparek das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 12.30 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 2

Turbine Halle II führt nach 24 Minuten 2:0

Ein letzter Treffer folgte unmittelbar danach, als Waldemar Ermolaev den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 2:0 ausbaute (24.). Damit war der Erfolg der Hallenser entschieden. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Die Turbine Halle II wurde noch dreimal mit Gelb verwarnt. Die Hallenser haben sich somit Platz sechs gesichert.

Aufstellung und Statistik: Turbine Halle II – SV Blau-Weiß Dölau II

Turbine Halle II: Umlauft – Heldt (65. Titonis), Kochmann (70. Thermann), Kuske, Leinhoß, Kasparek (80. Krziwanie), Otremba, Ermolaev, Schulze, Everding (75. Kallen), Braunschweig (85. Zahn)

SV Blau-Weiß Dölau II: Völkner – Aschenbach (46. Pfeifer), Ranft, Dinter, Wittmann, Öder (80. Moradi), Troitzsch, Grimm, Kleinert, Richter (57. Burmeister)

Tore: 1:0 Diego Canabate Kasparek (23.), 2:0 Waldemar Ermolaev (24.); Schiedsrichter: Maik Ziener (Wimmelburg); Assistenten: Vincent Maximilian Gottschalk, Mathias Sperrhake; Zuschauer: 58