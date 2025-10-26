Fußball-Verbandsliga A-Junioren: In der Partie am Sonntag war der Magdeburger SV Börde gegenüber der VfB Germania Halberstadt A1 machtlos und wurde 2:5 (0:4) besiegt.

Magdeburg/MTU. Am Sonntag haben sich der Magdeburger SV Börde und die VfB Germania Halberstadt A1 ein packendes Spiel geliefert. Das Ergebnis war ein 2:5 (0:4).

Gleich nach Spielstart schoss Alexander Michl das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (7.). Es dauerte nicht lange, bis das zweite Tor durch Cicce Lancine (12.) erzielt wurde.

12. Minute: Magdeburger SV Börde mit 0:2 im Rückstand

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Die VfB Germania Halberstadt A1 musste einmal Gelb hinnehmen. Und auch Tor Nummer drei, vier und fünf konnte der Magdeburg-Torwart nicht verhindern (31, 45, 54.). Der Vorsprung des VfB Germania Halberstadt A1 schien uneinholbar.Doch die Mannschaft um Trainer Dirk Lehmann kämpfte weiter und in Minute 55 gelang Adrian Rrustemi endlich der langersehnte Gegentreffer. Von neuem Elan beflügelt, holte das Team nach und nach auf. Für den Ausgleich sollte es jedoch nicht mehr reichen. Spielstand 5:1 für die VfB Germania Halberstadt A1.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.10.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 1

In Minute 68 fiel der finale Treffer der Partie. 23 Minuten nach der Pause gelang es Rrustemi, den Ball erneut aus einem Strafstoß ins Netz zu befördern (68.). Um zum Rivalen aufzuschließen reichte es allerdings nicht mehr.

Aufstellung und Statistik: Magdeburger SV Börde – VfB Germania Halberstadt A1

Magdeburger SV Börde: Richter – Rrustemi, Jahn, Bittmann, Westermann (86. Alali), Lampe (71. Tzschöckell), Lima Sampa, Schuster, Dunkel, Neumann, Kohle

VfB Germania Halberstadt A1: Hasenbalg – Roßberg, Michl, Leopold, Simon, Schrader (68. Schneider), Schürmann (68. Leube), Behrens (80. Stemmler), Ucke, Naujoks, Lancine

Tore: 0:1 Alexander Michl (7.), 0:2 Cicce Lancine (12.), 0:3 Cicce Lancine (31.), 0:4 Cicce Lancine (45.), 0:5 Max Leopold (54.), 1:5 Adrian Rrustemi (55.), 2:5 Adrian Rrustemi (68.); Zuschauer: 25