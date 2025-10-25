Der Zörbiger FC erzielte am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 vor 79 Fußballfans einen klaren 3:1 (3:0)-Sieg gegen den SV Höhnstedt.

Zörbig/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 79 Besuchern der Sportanlage geboten. Die Zörbiger setzten sich souverän mit 3:1 (3:0) gegen die Gäste aus Höhnstedt durch. Während des Spiels wurden einige Verwarnungen von Schiedsrichter Marcel Wolf (Sangherhausen) ausgesprochen. Insgesamt sechs Karten inklusive drei Platzverweise verteilte der Spielleiter in dieser hitzigen Partie.

Der erste Treffer fiel kurz nach Spielstart, als Colin Seliger für Zörbig traf und nach nur sechs Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Die Zörbiger legten in der 35. Minute nach. Diesmal war Tom Matthias der Torschütze.

35. Minute: Zörbiger FC führt mit zwei Toren

Der Siegeszug der Zörbiger brach nicht ab. Minute 42: Zörbig traf ein weiteres Mal. Wieder netzte Seliger ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Zörbig

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 8

Der letzte Treffer fiel kurz nach der Halbzeitpause. Sechs Minuten nach Anstoß gelang es Vincent Matz, den Ball aus einem Strafstoß ins Netz zu befördern und den Salzatalern noch ein Tor zu bescheren (51.). Der Zörbiger FC hat sich somit Platz drei gesichert.

Aufstellung und Statistik: Zörbiger FC – SV Höhnstedt

Zörbiger FC: Koller – Matthias, Nentwig (46. Lindemann), Gansen (66. Kleewein), Oertel, Teichert, Hempel, Seliger, Moreno Silva, Brenner, Schmidt (73. Deidok)

SV Höhnstedt: Orlamünde – Mergner (70. Aschenbach), Ruckhardt, Matz, Matz, Raase, Rickert, Schauer, Dressel, Balashov, Göring

Tore: 1:0 Colin Seliger (6.), 2:0 Tom Matthias (35.), 3:0 Colin Seliger (42.), 3:1 Vincent Matz (51.); Schiedsrichter: Marcel Wolf (Sangherhausen); Assistenten: Maik Ziener, Steffen Klaus; Zuschauer: 79