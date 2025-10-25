Mit einer Niederlage für den FC Halle-Neustadt endete der 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5. Im heimischen Stadion unterlag die Elf gegen die Turbine Halle II mit 1:2 (1:1).

Halle/MTU. Am Samstag haben sich der FC Halle-Neustadt und die Turbine Halle II ein fesselndes Match geliefert. Das Ergebnis war ein 1:2 (1:1).

Die Partie blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 27 Minuten schoss Gregor Reinemann das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand. Erst in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit konnten sich die Hallenser doch noch revanchieren: In Minute 47 wurde das Gegentor via Strafstoß durch Danut Halibei erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 8

FC Halle-Neustadt Kopf an Kopf mit Turbine Halle II – 1:1 in Minute 45+2

Das letzte Tor der Partie fiel zwölf Minuten nach der Halbzeitpause, als Reinemann den Ball erneut hinter die gegnerische Linie bugsierte und damit den Sieg für die Mannschaft aus Halle sicherte (57.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der FC Halle-Neustadt wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt und musste in Spielminute 93 einen Spieler vom Platz nehmen. Die Hallenser sind auf Platz neun gerutscht.

Aufstellung und Statistik: FC Halle-Neustadt – Turbine Halle II

FC Halle-Neustadt: Guderitz – Keunang, Shuba, Halibei (61. Manga), Müller, Tinto, Hardt, Teklay (61. Ali Yusuf), Moh, Zavoloka, Al-Hamdi (67. Burzlaff)

Turbine Halle II: Bergien – Reinemann (90. Zahn), Nultsch (65. Büchner), Anders (73. Wehse), Leinhoß, Krziwanie, Everding (83. Hayatou), Müller, Ermolaev, Titonis (65. Kasparek), Kuske

Tore: 0:1 Gregor Reinemann (27.), 1:1 Danut Halibei (45.+2), 1:2 Gregor Reinemann (57.); Schiedsrichter: Silvio Schaller (Naumburg); Assistenten: Andreas Sturm, Sebastian Kriese; Zuschauer: 45