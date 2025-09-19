Einen 2:1 (0:1)-Heimsieg gegen den 1. SV Sennewitz fuhr der Zörbiger FC am 4. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 ein.

Zörbig/MTU. Zörbig – Sennewitz: Nachdem der Zörbiger FC an diesem Freitag zunächst verschmerzen musste, dominierte der Gastgeber den Rest der Partie und sicherte sich den Sieg mit einem Tor in Führung. Endstand: 2:1 (0:1).

Lucas Seidewitz (1. SV Sennewitz) netzte nach 30 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Petersberger konterten in der zweiten Spielhälfte. Diesmal war Torsten Schmidt der Torschütze (62.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 19.09.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Zörbig

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 4

1:1 im Duell zwischen Zörbiger FC und 1. SV Sennewitz – 62. Minute

Nur eine Minute vor Abpfiff gelang es Colin Seliger, den Ball ins Netz zu befördern und damit dem Zörbiger Team den Sieg zu verschaffen (89.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der Zörbiger FC wurde noch einmal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom 1. SV Sennewitz beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben sowie einer Gelb-Roten Karte (92.). Der Zörbiger FC sicherte sich somit Platz zwei.

Aufstellung und Statistik: Zörbiger FC – 1. SV Sennewitz

Zörbiger FC: Koller – Lindemann (46. Teichert), Gansen, Seliger, Hempel, Deidok, Schindler (84. Janders), Oertel, Schmidt, Kleewein (75. Schönburg), Matthias

1. SV Sennewitz: Al Hasan – Aleithe (51. Harm), Görlitz, Gerlach, Bukenya, Kasten, Boettcher, Angermann (80. Schmidt), Dittrich, Dieske, Seidewitz (83. Herrmann)

Tore: 0:1 Lucas Seidewitz (30.), 1:1 Torsten Schmidt (62.), 2:1 Colin Seliger (89.); Schiedsrichter: Silvio Schaller (Naumburg); Assistenten: Falk Iser, Olaf Karius; Zuschauer: 170