0:2 – SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 verliert auf dem heimischen Platz deutlich gegen SSC Weißenfels II

Weißenfels/MTU. Das Spiel zwischen Weißenfels und Weißenfels ist mit einer klaren 0:2 (0:0)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

Diese Partie verlief in der ersten Hälfte des Spiels torlos und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Dann, 16 Spielminuten nach dem Beginn der zweiten Halbzeit, schoss Phillip Kopp das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (61.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 9

Minute 66: SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 mit 0:2 im Rückstand

Nur fünf Spielminuten später konnte Brian Olajide (Weißenfels) den Ball über die Linie bringen (66.). Mit 2:0 gingen die Weißenfelser als Sieger vom Platz. In Spielminute 89 handelte sich der SSC Weißenfels II noch eine Gelbe Karte ein. Die Weißenfelser sind dennoch auf Platz sechs gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 – SSC Weißenfels II

SV Rot-Weiß Weißenfels 1951: Ungureanu – Kowol (69. Drischmann), Krämer, Schell, Rothhoff, F. Kopp, L. Kopp, Kräuter (69. L. Schmidt), Dos Prazeres Pires (63. Ghebregergis), Köhler (46. Brendel), Freudenberg

SSC Weißenfels II: Magul – Kopp, Barnickel, Olajide (79. Karl), Kresse (46. Scherbaum), Thormann, Scheiding, Schumann, Beyer (85. Maas), Ducke (65. Petrick), Hauer (71. Roy)

Tore: 0:1 Phillip Kopp (61.), 0:2 Brian Olajide (66.); Schiedsrichter: Andreas Kurth (Sangerhausen); Assistenten: Maik Ziener, Steven-Henry Burkhardt; Zuschauer: 99