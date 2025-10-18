Der TSV Kickers 66 Gonnatal hatte am Samstag keinen Erfolg und verlor die Fußball-Landesklasse 6-Partie gegen den SV Kelbra mit 0:3 (0:1).

Allstedt/MTU. Das war kein erfreulicher Spieltag für Thomas Hahn. Der Trainer von Gonnatal musste seine Mannschaft bei einer 0:3 (0:1)-Niederlage gegen Kelbra beobachten.

Die Erlösung am Ende der ersten Halbzeit kam für die Mannschaft von Andreas Kundlatsch, als Artur Khudyi für Kelbra traf und nach einer bis dahin ersten Halbzeit ohne Treffer in Minute 43 dann die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Die Kelbraer legten in der zweiten Spielhälfte nach. Diesmal war Illia Nosov der Torschütze (63.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Allstedt

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 7

TSV Kickers 66 Gonnatal gerät 0:2 ins Hintertreffen – Minute 63

Innerhalb der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter zur Tat schreiten. Der TSV Kickers 66 Gonnatal musste einmal Gelb hinnehmen.

Das finale Tor der Partie fiel 27 Minuten nach der Halbzeitpause, als Florian Steinberg den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 0:3 ausbaute (72.). Damit war der Sieg der Kelbraer entschieden. In Spielminute 85 handelte sich der TSV Kickers 66 Gonnatal noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: TSV Kickers 66 Gonnatal – SV Kelbra

TSV Kickers 66 Gonnatal: Herrmann – Säcker, Goldberg, Steyer, Omnitz, Stüber, Leich, Froeschen (60. Franke), Siebenhüner, (80. Hagene), Ditscher

SV Kelbra: Mykhailov – Steinberg, Shpikula, Eis, Khudyi, Gurniak (83. Seliushkov), Rybak, Matschulat (87. Neumann), Okapal (83. Angermann), Nosov (86. Hegenbart), Tagishi

Tore: 0:1 Artur Khudyi (43.), 0:2 Illia Nosov (63.), 0:3 Florian Steinberg (72.); Schiedsrichter: Marcel Wolf (Sangherhausen); Assistenten: Thomas Nolte, Charly Jens Leitenberger; Zuschauer: 140