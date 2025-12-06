Ein 1:1 (0:0)-Unentschieden war das Resultat des Aufeinandertreffens von SV Wacker 1919 Wengelsdorf und SV Kelbra am 13. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6.

Weißenfels/MTU. Mit einem Gleichstand sind der SV Wacker 1919 Wengelsdorf und der SV Kelbra am Samstag vom Platz gegangen. 57 Zuschauer sahen das Spiel auf dem Sportplatz Wengelsdorf.

Nach einer trefferlosen ersten Spielhälfte gingen die beiden Mannschaften 0:0 in die Pause.

Die zweite Hälfte des Spiels war bereits gut angelaufen, als Tony Hempel für Wengelsdorf traf und in Spielminute 56 dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 13

1:1 im Duell zwischen SV Wacker 1919 Wengelsdorf und SV Kelbra – Minute 84

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten lediglich sechs Minuten bis zum Abpfiff, als Illia Nosov den Ball über die Torlinie bugsierte und den Ausgleich für das Kelbraer Team errang (84.).

Aufstellung und Statistik: SV Wacker 1919 Wengelsdorf – SV Kelbra

SV Wacker 1919 Wengelsdorf: Köhler – Woithe, Hempel, Marschhausen, Lewinski, Rutz, Hähnel, Erovic (77. Elmi), Brovii, Horstka, Osmanaj

SV Kelbra: Mykhailov – Hegenbart (81. Sommer), Matschulat, Khudyi, Gurniak, Barthel, Conde, Sommer, Nosov, Eis, Shpikula

Tore: 1:0 Tony Hempel (56.), 1:1 Illia Nosov (84.); Schiedsrichter: Jens Abel (Zörbig); Assistenten: Matthias Wagner, Charlott Ziehm; Zuschauer: 57