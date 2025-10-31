Für den Gastgeber VfB 1906 Sangerhausen II endete das Spiel gegen den SV Kelbra am 9. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 mit einem 1:1 (0:0)-Unentschieden.

Am Ende einer trefferlosen ersten Halbzeit gingen die beiden Mannschaften 0:0 in die Pause.

Die zweite Spielhälfte war bereits gut in Gange, als Tim Lange für Sangerhausen traf und in Minute 58 dem Gastgeber einen Vorteil sicherte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Sangerhausen

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 9

1:1 im Duell zwischen VfB 1906 Sangerhausen II und SV Kelbra – Minute 64

19 Minuten nach der Pause konnte Illia Nosov (Kelbra) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Kelbra erzielen (64.). Die Sangerhäuser haben sich somit Platz fünf gesichert.

Aufstellung und Statistik: VfB 1906 Sangerhausen II – SV Kelbra

VfB 1906 Sangerhausen II: Schrödter – Fuhrmann (19. Lange), Hetke, Baum, Eisler, Stöhr, Dietze, Buchhorn, Gümül, Schröter, Reiber

SV Kelbra: Mykhailov – Matschulat, Rybak, Tagishi (64. Steinberg), Barthel, Shpikula, Eis, Khudyi, Gurniak, Nosov, Seliushkov

Tore: 1:0 Tim Lange (58.), 1:1 Illia Nosov (64.); Schiedsrichter: Toni Pulst (Leipzig); Assistenten: Philipp Haacke, Nils Schäfer; Zuschauer: 120