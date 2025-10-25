Dem SV Kelbra gelang es am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6, den SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 mit 3:0 (0:0) zu besiegen. 40 Zuschauer waren live dabei.

Kelbra/MTU. Die 40 Besucher auf dem Sportplatz Kelbra haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Kelbraer besiegten das Team aus Weißenfels mit 3:0 (0:0) souverän.

Nach einer trefferlosen ersten Halbzeit gingen die beiden Mannschaften ohne Tore in die Pause.

Die zweite Halbzeit war gerade erst gestartet, als Jaroslav Shpikula für Kelbra traf und neun Minuten nach Start zur zweiten Halbzeit (54.) dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Das zweite Tor folgte schon wenige Minuten nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Illia Nosov den Ball ins Netz (65.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Kelbra

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 8

SV Kelbra führt in Minute 65 mit 2:0

34 Minuten nach der Pause konnte Luca Connor Matschulat (Kelbra) den Ball über die Linie bringen (79.). Mit 3:0 gingen die Kelbraer als Sieger vom Platz. In Spielminute 80 handelte sich der SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SV Kelbra – SV Rot-Weiß Weißenfels 1951

SV Kelbra: Mykhailov – Eßrich (82. Bornkessel), Barthel, Eis, Matschulat (90. Neumann), Khudyi, Rybak, Shpikula, Nosov, Tagishi (71. Hegenbart), Gurniak

SV Rot-Weiß Weißenfels 1951: Ungureanu – Kopp, Drischmann, Köhler, Kowol, Schell (59. Ghebregergis), Ullmann, Rothhoff, Kräuter, Dos Prazeres Pires, Kopp

Tore: 1:0 Jaroslav Shpikula (54.), 2:0 Illia Nosov (65.), 3:0 Luca Connor Matschulat (79.); Schiedsrichter: Norman Ebert (Sandersdorf); Assistenten: Philip Müller, Sander Hahnwald; Zuschauer: 40