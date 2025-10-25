Der FC RSK Freyburg unter Leitung von Trainer Ronny Sieber feierte einen deutlichen Erfolg über den SV Großgrimma mit einem 4:0 (1:0) in der Fußball-Landesklasse 6-Partie.

Freyburg/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 140 Besuchern des Jahnstadions Freyburg geboten. Die Freyburger setzten sich deutlich mit 4:0 (1:0) gegen die Gäste aus Großgrimma durch.

Max Schirner traf für den FC RSK Freyburg in Minute 14 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorteil. Das zweite Tor konnten die Freyburger in der zweiten Spielhälfte nachlegen: Diesmal setzte Felix Kaiser den Ball ins Netz.

FC RSK Freyburg führt nach 73 Minuten 2:0

Der Siegeszug der Freyburger brach nicht ab. Minute 80: Freyburg traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Malam Sidi Sambu ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Freyburg

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 8

Nur fünf Spielminuten später konnte Khail Alalo (Freyburg) den Ball über die Linie bringen (85.). Mit 4:0 verließen die Freyburger den Platz als Sieger. Der FC RSK Freyburg hat sich somit Platz zwei gesichert.

Aufstellung und Statistik: FC RSK Freyburg – SV Großgrimma

FC RSK Freyburg: Madeja – Schirner, Mänicke, Großmann (80. Illig), Schied (65. Rosenberg), Weise, Sambu, Töpe (65. Alalo), Schulz, Bagdohn (69. Kaiser), Pereira Nunes

SV Großgrimma: Meißner – Schneider (30. Bach), Wöpe, Beyer, Zech, Rackowitz, Weidner, Angeli, Pillert, Göbel, Baum

Tore: 1:0 Max Schirner (14.), 2:0 Felix Kaiser (73.), 3:0 Malam Sidi Sambu (80.), 4:0 Khail Alalo (85.); Schiedsrichter: Paul Leitenberger (Hettstedt); Assistenten: Thomas Nolte, Lenny Kullmann; Zuschauer: 140