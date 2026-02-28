Ein 0:0 (0:0)-Remis war das Ergebnis des Aufeinandertreffens von BSC 99 Laucha und VfB Oberröblingen am 14. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6.

Begegnung von BSC 99 Laucha und VfB Oberröblingen endet unentschieden 0:0

Laucha/MTU. 0:0 (0:0) lautet das Endergebnis des Matches zwischen dem BSC 99 Laucha und VfB Oberröblingen. 47 Zuschauer verfolgten das Spiel im Stadion Laucha.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Laucha An Der Unstrut

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 14

Die Lauchaer haben sich somit Platz elf gesichert.

Aufstellung und Statistik: BSC 99 Laucha – VfB Oberröblingen

BSC 99 Laucha: Fahnert – Krentz, Schneller (67. Niehoff), Bothe, Handt, Schumann, Saal, Leubeling (56. Hahnemann), Thieme, Riesen, Porse (88. Schmidt)

VfB Oberröblingen: Beek – Ernst, Altenburg (79. Wenske), Meißner, Pulz, Rühlke, Strese, Wanski, Könen, Koch, Engert (67. Altenburg)

; Schiedsrichter: Sven Wunderlich (Halle); Assistenten: Tim Treizel, Steve Kossin; Zuschauer: 47