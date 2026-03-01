Am 14. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 glückte dem SV Braunsbedra ein 2:1 (0:0)-Triumph über den Sportring Mücheln.

Braunsbedra/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Sonntag den 450 Besuchern des Stadions des Friedens geboten. Die Braunsbedraner waren den Gästen aus Mücheln mit 2:1 (0:0) knapp überlegen. Während des Spiels wurden einige Verwarnungen von Schiedsrichter Jens Abel (Zörbig) ausgesprochen. Alles in allem zwölf Karten inklusive zwei Platzverweise verteilte der Unparteiische in dieser hitzigen Partie.

Nach einer trefferlosen ersten Halbzeit gingen die beiden Mannschaften 0:0 in die Pause.

Die zweite Spielhälfte war gerade erst gestartet, als Ibrahimi Bachirou Soulet für Braunsbedra traf und acht Minuten nach Start zur zweiten Halbzeit (53.) dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Die Braunsbedraner waren aber noch nicht fertig: In Minute 70 wurde das zweite Tor via Strafstoß durch Eric Hägele erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Braunsbedra

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 14

SV Braunsbedra führt nach 70 Minuten 2:0

Beide Teams wechselten in der verbliebenen Spielzeit nochmal aus. Joao Dahaba wurde für Martin Necke eingesetzt und Dmytro Zinchenko für Ibrahimi Bachirou Soulet. Auf der Gastseite räumten Tobias Bagehorn für Paul Sell und Moritz Sommerwerk für Jason Lee Herrmann den Platz. Für die Auswärtsmannschaft sollte sich die Aktion lohnen.

In der Nachspielzeit nutzte der Sportring Mücheln doch noch die Gelegenheit. In der vierten Minute konnte Philip Buss (Mücheln) den Ball über die Linie bringen und noch ein Tor für das Team aus Mücheln erzielen (90.+4). Die Gegner vom SV Braunsbedra beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: SV Braunsbedra – Sportring Mücheln

SV Braunsbedra: Henze – Bachirou Soulet (79. Zinchenko), Glaubitz, Reifarth, Schulze, Toth (67. Hägele), Böhme, Odufuye (67. Werner), Necke (79. Dahaba), Voigt, Richter

Sportring Mücheln: Mund – Maak, Grosser, Bagehorn (75. Sell), Schubert, Semmer (87. Buss), Kuhnert, Berghammer, Hiersig, Saddei (67. Meyer), Sommerwerk (78. Herrmann)

Tore: 1:0 Ibrahimi Bachirou Soulet (53.), 2:0 Eric Hägele (70.), 2:1 Philip Buss (90.+4); Schiedsrichter: Jens Abel (Zörbig); Assistenten: Max Eisfeld, Richard Riemer; Zuschauer: 450