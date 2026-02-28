Am 14. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 erzielte der Heimverein BSC 99 Laucha gegen den VfB Oberröblingen ein 0:0 (0:0)-Unentschieden.

Duell zwischen BSC 99 Laucha und VfB Oberröblingen endet unentschieden 0:0

Laucha/MTU. Im Stadion Laucha haben 47 Zuschauer am Samstag das Kräftemessen zwischen dem BSC 99 Laucha und dem VfB Oberröblingen verfolgt. Das Spiel endete in einem torlosen 0:0 (0:0).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Laucha An Der Unstrut

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 14

BSC 99 Laucha gleichauf mit VfB Oberröblingen – 0:0

Der BSC 99 Laucha hat sich somit Platz elf gesichert.

Aufstellung und Statistik: BSC 99 Laucha – VfB Oberröblingen

BSC 99 Laucha: Fahnert – Krentz, Saal, Bothe, Riesen, Thieme, Leubeling (56. Hahnemann), Porse (88. Schmidt), Handt, Schumann, Schneller (67. Niehoff)

VfB Oberröblingen: Beek – Wanski, Strese, Koch, Pulz, Ernst, Altenburg (79. Wenske), Engert (67. Altenburg), Könen, Meißner, Rühlke

; Schiedsrichter: Sven Wunderlich (Halle); Assistenten: Tim Treizel, Steve Kossin; Zuschauer: 47