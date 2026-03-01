Der SV Braunsbedra sicherte sich am 14. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 einen 2:1 (0:0)-Erfolg gegen den Sportring Mücheln.

Braunsbedra/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Sonntag den 450 Besuchern des Stadions des Friedens geboten. Die Braunsbedraner waren den Gästen aus Mücheln mit 2:1 (0:0) knapp überlegen. Während des Spiels wurden einige Verwarnungen von Schiri Jens Abel (Zörbig) ausgesprochen. Alles in allem zwölf Karten inklusive zwei Platzverweise kamen in dieser turbulenten Partie zum Einsatz.

Das Spiel verlief in der ersten Hälfte des Spiels ohne Tore und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Kurz nach dem Seitenwechsel schoss Ibrahimi Bachirou Soulet das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (53.). Das zweite Tor kam dann schnell danach: Diesmal setzte Eric Hägele den Ball ins Netz und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 2:0.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Braunsbedra

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 14

SV Braunsbedra baut Vorsprung auf 2:0 aus – Minute 70

In der verbliebenen Spielzeit versuchten beide Teams durch Spieleraustausch nochmal frische Impulse zu setzen. Joao Dahaba ersetzte Martin Necke und Dmytro Zinchenko kam rein für Ibrahimi Bachirou Soulet. Auf der Gastseite sprangen Paul Sell für Tobias Bagehorn und Jason Lee Herrmann für Moritz Sommerwerk ein. Eine Aktion, die sich für die Auswärtsmannschaft auszahlen sollte.

Am Ende des Duells sollte es dem Sportring Mücheln doch noch gelingen: Das Spiel war schon vier Minuten in der Nachspielzeit, als Philip Buss den Ball über die Torlinie bugsierte und ein Tor für die Mannschaft aus Mücheln erlangte (90.+4). Die Gegner vom SV Braunsbedra beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: SV Braunsbedra – Sportring Mücheln

SV Braunsbedra: Henze – Schulze, Bachirou Soulet (79. Zinchenko), Glaubitz, Toth (67. Hägele), Odufuye (67. Werner), Necke (79. Dahaba), Reifarth, Richter, Voigt, Böhme

Sportring Mücheln: Mund – Grosser, Saddei (67. Meyer), Berghammer, Semmer (87. Buss), Hiersig, Sommerwerk (78. Herrmann), Maak, Schubert, Bagehorn (75. Sell), Kuhnert

Tore: 1:0 Ibrahimi Bachirou Soulet (53.), 2:0 Eric Hägele (70.), 2:1 Philip Buss (90.+4); Schiedsrichter: Jens Abel (Zörbig); Assistenten: Max Eisfeld, Richard Riemer; Zuschauer: 450