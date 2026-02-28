Einen herausragenden Sieg in der Fußball-Landesklasse 6 errangen Andreas Kundlatsch und sein Team SV Kelbra gegen den SV Großgrimma – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 5:1 (5:1) wider.

Kelbra/MTU. Fünfmal hat der SV Kelbra am Samstag gegen die Rivalen aus Großgrimma eingenetzt. 5:1 (5:1) für die Kelbraer.

Gleich nach Spielstart schoss Luca Connor Matschulat das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (2.). Während des Spiels griff der Schiri in die Tasche. Der SV Großgrimma musste einmal Gelb hinnehmen (13.). Die Kelbraer waren aber noch nicht fertig: In Minute 20 wurde ein weiteres Tor durch Eric Okapal erzielt.

20. Minute: SV Kelbra mit 2:0 Vorsprung

Und die Serie an Treffern war noch nicht vorbei: Okapal konnte in Minute 22 erneut einnetzen. Es sah nicht gut aus für den SV Großgrimma. In Minute 23 schaffte es Spieler Nummer 13 noch, die Ehre der Hohenmölser zu retten, am Endergebnis ließ sich jedoch nicht mehr rütteln. Maximiliano Exequiel Conde traf für Kelbra in Minute 40. Spielstand 4:1 für den SV Kelbra.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Kelbra

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 14

Ein letzter Treffer folgte unmittelbar darauf, als Illia Nosov den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 5:1 ausbaute (45.). Damit war der Erfolg der Kelbraer entschieden. In Spielminute 85 handelte sich der SV Kelbra noch eine Gelbe Karte ein. Der SV Kelbra hat sich somit Platz eins gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Kelbra – SV Großgrimma

SV Kelbra: Mykhailov – Tagishi, Rybak, Barthel, Okapal (78. Adam), Hegenbart, Shpikula, Matschulat, Nosov, Conde (64. Steinberg), Sommer (46. Eis)

SV Großgrimma: Schmidt – Wöpe, Beyenbach (78. Oberkersch), Weidner, Angeli (71. Rackowitz), Kästner (59. Matschaß), Schneider, Göbel, Bauer (71. Bagmaci), Baum, Palatini (46. Krobitzsch)

Tore: 1:0 Luca Connor Matschulat (2.), 2:0 Eric Okapal (20.), 3:0 Eric Okapal (22.), 3:1 Marius Baum (23.), 4:1 Maximiliano Exequiel Conde (40.), 5:1 Illia Nosov (45.); Schiedsrichter: Nils Schäfer (Merseburg); Assistenten: Torsten Schimpf, Jörg Gonschorek; Zuschauer: 60