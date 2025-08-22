Einen 3:2 (2:0)-Heimerfolg gegen den SV Braunsbedra fuhr der Sportring Mücheln am 1. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 ein.

Mücheln (Geiseltal)/MTU. Am Freitag haben sich der Sportring Mücheln und der SV Braunsbedra ein fesselndes Match geliefert. Das Ergebnis war ein 3:2 (2:0).

Paul Heiko Schubert (Sportring Mücheln e.V.) netzte nach 32 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Müchelner legten bald darauf mit einem zweiten Tor nach. Diesmal war Florian Grosser der Torschütze (45+1.).

Sportring Mücheln mit 2:0 vorne – 46. Minute

Mit einem Spielstand von 2:0 gingen die Teams in die Pause.Die Partie blieb spannend. Tor Nummer drei schoss Ibrahimi Bachirou Soulet/Braunsbedra (56 und 66.). Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.08.2025, 18.30 Uhr

Austragungsort: Mücheln (Geiseltal)

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 1

Nur fünf Spielminuten darauf konnte Tobias Bagehorn (Mücheln) den Ball über die Linie bringen (71.). Es glückte allerdings nicht mehr, den Vorsprung der Gegner aufzuholen. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der SV Braunsbedra wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom Sportring Mücheln beendeten die Partie mit einer Gelb-Roten Karte (87.). Der Sportring Mücheln hat sich somit Platz drei gesichert.

Aufstellung und Statistik: Sportring Mücheln – SV Braunsbedra

Sportring Mücheln: Mund – Maak, Hiersig, Bagehorn (72. Büttner), Schubert (87. Sell), Saddei (80. Meyer), Kuhnert, Sommerwerk, Berghammer, Semmer, Grosser (83. Scharf)

SV Braunsbedra: Henze – Zinchenko, Odufuye, Krechky (55. Dahaba), Popov, Fomba (83. Erl), Glaubitz, Böhme, Hägele, Reifarth, Bachirou Soulet

Tore: 1:0 Paul Heiko Schubert (32.), 2:0 Florian Grosser (45.+1), 2:1 Ibrahimi Bachirou Soulet (56.), 2:2 Ibrahimi Bachirou Soulet (66.), 3:2 Tobias Bagehorn (71.); Schiedsrichter: Martin Beutel (Halle); Assistenten: Christian Schramm, Robin Zenthöfer; Zuschauer: 650