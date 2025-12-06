Dem FC RSK Freyburg gelang es am 13. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6, den VfB Oberröblingen mit 2:0 (0:0) zu besiegen. 120 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Freyburg/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 120 Besuchern des Jahnstadions Freyburg geboten. Die Freyburger waren den Gästen aus Oberröblingen mit 2:0 (0:0) souverän überlegen.

In der ersten Spielhälfte konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich erspielen und so ging es mit 0:0 torlos in die Pause.

Bonandji Valentim Pereira Nunes (FC RSK Freyburg) netzte mitten in der zweiten Spielhälfte, in Spielminute 62, als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Freyburg

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 13

2:0 Vorsprung für FC RSK Freyburg – 83. Minute

Auf den letzten Drücker, sieben Minuten vor Abpfiff, konnte Leon Staupendahl (Freyburg) den Ball über die Linie bringen (83.). Mit 2:0 verließen die Freyburger den Platz als Sieger. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der FC RSK Freyburg wurde noch einmal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom VfB Oberröblingen beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben, einer Gelb-Roten (85.) sowie einer Roten Karte (90.).

Aufstellung und Statistik: FC RSK Freyburg – VfB Oberröblingen

FC RSK Freyburg: Derbek (75. Katzmarek) – Großmann, Kaiser, Mänicke, Schulz, Töpe (81. Illig), Pereira Nunes, Sambu (81. Beyer), Weise, Rosenberg (81. Schirner), Kirchhoff (51. Staupendahl)

VfB Oberröblingen: Beek – Strese, Michael, Kummer, Franke, Ernst, Altenburg (81. Kirchner), Pulz, Meißner (33. Cepa), Wanski, Koch

Tore: 1:0 Bonandji Valentim Pereira Nunes (62.), 2:0 Leon Staupendahl (83.); Schiedsrichter: Oskar Schubert (Halle); Assistenten: Luis Meyer, Kay Obenhaupt; Zuschauer: 120