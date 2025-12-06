Ergebnis 13. Spieltag FC RSK Freyburg erkämpft Heimsieg gegen VfB Oberröblingen mit 2:0
Der FC RSK Freyburg errang am 13. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 vor 120 Zuschauern einen klaren 2:0 (0:0)-Sieg gegen den VfB Oberröblingen.
Freyburg/MTU. Am Samstag konnte das Publikum im Jahnstadion Freyburg ein erfolgreiches Heimspiel verfolgen. Die Freyburger gewannen souverän mit 2:0 (0:0) gegen die Kontrahenten aus Oberröblingen.
Nach einer trefferlosen ersten Spielhälfte gingen die beiden Mannschaften 0:0 in die Pause.
Die zweite Halbzeit war bereits gut in Gange, als Bonandji Valentim Pereira Nunes für Freyburg traf und in Spielminute 62 dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte.
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr
- Austragungsort: Freyburg
- Wettbewerb: Landesklasse 6
- Spieltag: 13
FC RSK Freyburg liegt in Minute 83 2:0 vorn
Nur sieben Minuten vor Abpfiff gelang es Leon Staupendahl, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 2:0 auszubauen (83.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der FC RSK Freyburg wurde noch einmal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom VfB Oberröblingen beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben, einer Gelb-Roten (85.) sowie einer Roten Karte (90.).
Aufstellung und Statistik: FC RSK Freyburg – VfB Oberröblingen
FC RSK Freyburg: Derbek (75. Katzmarek) – Mänicke, Rosenberg (81. Schirner), Pereira Nunes, Schulz, Töpe (81. Illig), Sambu (81. Beyer), Kirchhoff (51. Staupendahl), Weise, Kaiser, Großmann
VfB Oberröblingen: Beek – Wanski, Pulz, Meißner (33. Cepa), Franke, Altenburg (81. Kirchner), Strese, Michael, Koch, Kummer, Ernst
Tore: 1:0 Bonandji Valentim Pereira Nunes (62.), 2:0 Leon Staupendahl (83.); Schiedsrichter: Oskar Schubert (Halle); Assistenten: Luis Meyer, Kay Obenhaupt; Zuschauer: 120