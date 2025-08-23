Fußball-Landesklasse 6: An diesem Wochenende hat der SV Großgrimma im heimischen Stadion eine bitterliche Niederlage verkraften müssen. Gegen den SV Kelbra unterlag das Team von Heiko Angeli mit 0:5 (0:2).

Hohenmölsen/MTU. Das war kein erfreulicher Spieltag für Heiko Angeli. Der Trainer von Großgrimma musste sein Team bei einer 0:5 (0:2)-Niederlage gegen Kelbra beobachten.

Illia Nosov (SV Kelbra) netzte nach 28 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Danach verging nur wenig Zeit, bis ein weiteres Tor – wieder durch Nosov (38.) erzielt wurde.

SV Großgrimma liegt 0:2 im Rückstand – 38. Minute

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Drei Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Eric Okapal traf in Minute 51 und Maximiliano Exequiel Conde in Minute 72. Spielstand 4:0 für den SV Kelbra.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Hohenmölsen

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 1

Nur sechs Minuten vor Schluss gelang es Nosov, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 0:5 auszubauen (84.). Der SV Großgrimma rutschte auf Platz zwölf.

Aufstellung und Statistik: SV Großgrimma – SV Kelbra

SV Großgrimma: Müller – Wöpe (64. Schneider), Weidner, Krobitzsch, Zech, Angeli, Beyenbach, Göbel, Bauer, Beyer, Baum (46. Bach)

SV Kelbra: Mykhailov – Tagishi, Rybak, Okapal, Conde, Nosov, Shpikula (85. Eßrich), Hegenbart (83. Bornkessel), Matschulat, Eis, Steinberg

Tore: 0:1 Illia Nosov (28.), 0:2 Illia Nosov (38.), 0:3 Eric Okapal (51.), 0:4 Maximiliano Exequiel Conde (72.), 0:5 Illia Nosov (84.); Schiedsrichter: Marco Mollenhauer (Bad Dürrenberg); Assistenten: Jan Müller, Tommy Lemke; Zuschauer: 35