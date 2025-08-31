Eine bittere Schlappe erlitt der BSC 99 Laucha an diesem Sonntag auf heimischem Platz gegen den TSV Großkorbetha. Die Gastgeber verloren das Match in der Fußball-Landesklasse 6 vor 87 Zuschauern mit 0:5 (0:2).

In Minute 17 schoss Franz Friedrich Knothe das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen. Die Weißenfelser legten kurz darauf mit einem zweiten Tor nach. Diesmal war Jonas Schneider der Torschütze (32.).

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Drei Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Robert Schenk traf in Minute 61 und Schneider in Minute 66. Spielstand 4:0 für den TSV Großkorbetha.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Laucha An Der Unstrut

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 2

Bereits eine Minute darauf konnte Nils Thurm (Großkorbetha) den Ball über die Linie bringen (67.). Mit 5:0 verließen die Weißenfelser den Platz als Sieger. In Spielminute 88 handelte sich der BSC 99 Laucha noch eine Gelbe Karte ein. Die Lauchaer sind auf Platz zwölf gerutscht.

Aufstellung und Statistik: BSC 99 Laucha – TSV Großkorbetha

BSC 99 Laucha: Stollberg – Porse, Handt, Riesen, Schumann, Schneller (74. Jarju), Krentz, Saal, Hahnemann, Bothe, Schmidt

TSV Großkorbetha: Stark – Knothe (78. Langheinrich), Reinschmied, Schenk (70. Lieb), Hesse (70. Pschribülla), Hartmann, Schneider, Küster (46. Sommerfeld), Große, Thurm, Knothe

Tore: 0:1 Franz Friedrich Knothe (17.), 0:2 Jonas Schneider (32.), 0:3 Robert Schenk (61.), 0:4 Jonas Schneider (66.), 0:5 Nils Thurm (67.); Schiedsrichter: Nils Schäfer (Merseburg); Assistenten: Toni Pulst, Chris Andrae; Zuschauer: 87