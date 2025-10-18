Fußball-Landesklasse 6: In der Partie am Samstag war der TSV Kickers 66 Gonnatal gegenüber dem SV Kelbra machtlos und wurde 0:3 (0:1) besiegt.

Allstedt/MTU. Das war kein erfolgreicher Spieltag für Thomas Hahn. Der Trainer von Gonnatal musste sein Team bei einer 0:3 (0:1)-Niederlage gegen Kelbra beobachten.

Artur Khudyi (SV Kelbra) netzte kurz vor Abpfiff der ersten Spielhälfte, in Minute 43, als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das zweite Tor konnten die Kelbraer in der zweiten Halbzeit nachlegen: Diesmal setzte Illia Nosov den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Allstedt

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 7

63. Minute: TSV Kickers 66 Gonnatal mit 0:2 im Rückstand

Innerhalb der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter zur Tat schreiten. Der TSV Kickers 66 Gonnatal musste einmal Gelb hinnehmen.

Das letzte Tor der Partie fiel 27 Minuten nach der Pause, als Florian Steinberg den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 0:3 ausbaute (72.). Damit war der Triumph der Kelbraer gesichert. In Spielminute 85 handelte sich der TSV Kickers 66 Gonnatal noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: TSV Kickers 66 Gonnatal – SV Kelbra

TSV Kickers 66 Gonnatal: Herrmann – Froeschen (60. Franke), Siebenhüner, Ditscher, Leich, Stüber, Steyer, Goldberg, Omnitz, (80. Hagene), Säcker

SV Kelbra: Mykhailov – Shpikula, Gurniak (83. Seliushkov), Nosov (86. Hegenbart), Matschulat (87. Neumann), Okapal (83. Angermann), Khudyi, Rybak, Eis, Tagishi, Steinberg

Tore: 0:1 Artur Khudyi (43.), 0:2 Illia Nosov (63.), 0:3 Florian Steinberg (72.); Schiedsrichter: Marcel Wolf (Sangherhausen); Assistenten: Thomas Nolte, Charly Jens Leitenberger; Zuschauer: 140