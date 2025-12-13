Einen 2:1 (1:0)-Heimsieg gegen den TSV Großkorbetha fuhr der SSC Weißenfels II am 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 ein.

Weißenfels/MTU. Der SSC Weißenfels II und der TSV Großkorbetha haben sich am Samstag in einem packenden Spiel gemessen und trennten sich 2:1 (1:0).

Max Hauer (SSC Weißenfels II) netzte 20 Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das Gegentor konnten die Weißenfelser in der zweiten Spielhälfte nachlegen: Diesmal setzte Oliver Seidel den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 5

SSC Weißenfels II und TSV Großkorbetha – 1:1 in Minute 47

In der verbliebenen Spielzeit versuchten beide Teams durch Auswechslung nochmal frische Impulse zu setzen. Brian Olajide ersetzte Erik Scherbaum und Jamie-Lee Sven Haufe kam rein für Max Hauer. Auf der Gastseite sprangen Lorenz Reinschmied für Hannes Pschribülla und Robert Schenk für Oliver Seidel ein. Eine Aktion, die sich für die Hausherren auszahlen sollte.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten lediglich neun Minuten bis zum Abpfiff, als Brian Olajide den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und damit den Sieg für die Elf aus Weißenfels sicherte (81.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der TSV Großkorbetha wurde noch einmal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom SSC Weißenfels II beendeten die Partie mit zwei weiteren Gelben Karten.

Aufstellung und Statistik: SSC Weißenfels II – TSV Großkorbetha

SSC Weißenfels II: Förster – Barnickel (77. Köllner), Ducke (90. Karl), Häcker, Scherbaum (53. Olajide), Scheiding, Baust, Puphal, Hauer (65. Haufe), Schumann, Beyer

TSV Großkorbetha: Bartzschke – Hartmann, Küster (82. Berbig), Schneider, Pschribülla (54. Reinschmied), Knothe, Knothe, Thurm, Seidel (72. Schenk), Große, Hesse

Tore: 1:0 Max Hauer (20.), 1:1 Oliver Seidel (47.), 2:1 Brian Olajide (81.); Schiedsrichter: Holger Bleck (Berga); Assistenten: Paul Leitenberger, Thomas Nolte; Zuschauer: 157