Der SV Großgrimma errang am 7. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 einen 3:2 (0:1)-Erfolg gegen den TSV Großkorbetha.

Hohenmölsen/MTU. Der SV Großgrimma und der TSV Großkorbetha haben sich am Freitag gemessen und trennten sich 3:2 (0:1). In einer schlagartigen Kehrtwende hat der SV Großgrimma nach einem deutlichen Rückstand den TSV Großkorbetha mit einem 3:2 (0:1) bezwungen.

Lennox Lieb (TSV Großkorbetha) netzte 17 Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. In der zweiten Halbzeit setzte Großkorbetha noch einen drauf: In Minute 51 wurde ein weiteres Tor durch Oliver Seidel erzielt.

Großgrimma war zwei Tore im Rückstand. Doch dann wendete sich das Blatt: Spieler Nummer 7 schoss und traf (56.). Der Beginn eines Comebacks. 20 Minuten später legte das Team von Jens Böhme nach und netzte ein weiteres Mal ein (76). Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.10.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Hohenmölsen

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 7

Nach wenigen Momenten gelang es Felix Zech, den Ball ins Netz zu befördern und damit dem Hohenmölser Team den Sieg zu verschaffen (80.). Die Gegner vom TSV Großkorbetha beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Die Hohenmölser haben sich somit Platz zehn gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Großgrimma – TSV Großkorbetha

SV Großgrimma: Meißner – Weidner, F. Rackowitz (59. Ibrahim), Schneider, Krobitzsch (59. Beyenbach), Angeli, Pillert (86. Palatini), M. Rackowitz, Zech, Göbel, Wöpe (77. Boronczyk)

TSV Großkorbetha: Stark – Knothe, Große, Knothe, Hartmann (86. Pschribülla), Seidel (80. Binneböse), Küster, Schneider, Thurm, Reinschmied, Lieb (62. Hesse)

Tore: 0:1 Lennox Lieb (17.), 0:2 Oliver Seidel (51.), 1:2 Lucas Schneider (56.), 2:2 Max Weidner (76.), 3:2 Felix Zech (80.); Schiedsrichter: Marco Mollenhauer (Bad Dürrenberg); Assistenten: Nils Schäfer, Jan Müller; Zuschauer: 145