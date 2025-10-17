Der SV Großgrimma errang am 7. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 einen 3:2 (0:1)-Heimsieg gegen den TSV Großkorbetha.

Hohenmölsen/MTU. Nach haben sich der SV Großgrimma und der TSV Großkorbetha am Freitag 3:2 (0:1) getrennt. Im Spiel zwischen Großgrimma und Großkorbetha am vergangenen Freitag konnten die Hausherren nach einem Rückstand aufholen und den Gegner überflügeln. Das Match endete mit einem 3:2 (0:1)-Sieg für die Gastgeber.

Lennox Lieb traf für den TSV Großkorbetha in Spielminute 17 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. In der zweiten Halbzeit setzte Großkorbetha noch einen drauf: In Minute 51 wurde das zweite Tor durch Oliver Seidel erzielt.

SV Großgrimma liegt 0:2 zurück – Minute 51

Großgrimma war zwei Tore im Rückstand. Doch dann wendete sich das Blatt: Spieler Nummer 7 schoss und traf (56.). Der Beginn eines Comebacks. Innerhalb der nächsten 20 Minuten legte das Team von Jens Böhme nach und netzte ein weiteres Mal ein (76). Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.10.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Hohenmölsen

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 7

Ein letzter Treffer folgte unmittelbar darauf, als Felix Zech den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und damit den Sieg für das Aufgebot aus Großgrimma sicherte (80.). Die Gegner vom TSV Großkorbetha beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Die Hohenmölser sicherten sich somit Platz zehn.

Aufstellung und Statistik: SV Großgrimma – TSV Großkorbetha

SV Großgrimma: Meißner – Weidner, Schneider, Angeli, Pillert (86. Palatini), Krobitzsch (59. Beyenbach), Wöpe (77. Boronczyk), M. Rackowitz, F. Rackowitz (59. Ibrahim), Zech, Göbel

TSV Großkorbetha: Stark – Thurm, Seidel (80. Binneböse), Küster, Schneider, Hartmann (86. Pschribülla), Lieb (62. Hesse), Große, Knothe, Knothe, Reinschmied

Tore: 0:1 Lennox Lieb (17.), 0:2 Oliver Seidel (51.), 1:2 Lucas Schneider (56.), 2:2 Max Weidner (76.), 3:2 Felix Zech (80.); Schiedsrichter: Marco Mollenhauer (Bad Dürrenberg); Assistenten: Nils Schäfer, Jan Müller; Zuschauer: 145