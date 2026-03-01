Fußball-Verbandsliga: In der Partie am Sonntag war der VfB Merseburg gegenüber dem FSV Barleben 1911 e. V. machtlos und wurde mit 1:3 (0:2) vom Platz gefegt.

Merseburg/MTU. Das war kein erfolgreicher Spieltag für André Jentsch. Der Trainer von Merseburg musste sein Team bei einer 1:3 (0:2)-Niederlage gegen Barleben beobachten.

Es waren schon 28 Minuten der ersten Halbzeit vergangen, als Niklas Eichholz für Barleben traf und die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Das zweite Tor folgte schon wenige Minuten nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Steve Röhl den Ball ins Netz (41.).

VfB Merseburg liegt 0:2 zurück – 41. Minute

Es sah nicht gut aus für Merseburg. Aber dann musste der FSV Barleben 1911 e. V. auch mal einstecken. Der Torwart konnte den Ball von Tim Knerler nicht abwehren – 1:2. Der Erfolg hielt jedoch nicht lange an.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Merseburg

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 17

Beide Teams wechselten in der verbliebenen Spielzeit nochmal aus. Niclas Taubert wurde für Maso Erovic eingesetzt und Lauris Voigt für Alexander Friedrich. Auf der Gastseite verließen Steve Röhl für Patrick Hauer und Lukas Magnus für Lukas Koch den Platz. Für die Auswärtsmannschaft sollte sich die Aktion lohnen.

Nur drei Minuten vor Abpfiff gelang es Lukas Koch, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 1:3 auszubauen (87.).

Aufstellung und Statistik: VfB Merseburg – FSV Barleben 1911 e. V.

VfB Merseburg: Przigode – Bierschenk, Kothe, Korngiebel, Friedrich (65. Voigt), Mittler, Hillemann, D. Wagner, Knerler, J. L. Wagner (88. Arndt), Erovic (60. Taubert)

FSV Barleben 1911 e. V.: Oldenburg – Hauer, Jespersen, Röhl (66. Hauer), Eichholz, Pung (46. Lohse), Gruner, Von Der Gönne (46. Wasylyk), Klajdi (88. Potyka), Magnus (82. Koch), Duda

Tore: 0:1 Niklas Eichholz (28.), 0:2 Steve Röhl (41.), 1:2 Tim Knerler (49.), 1:3 Lukas Koch (87.); Schiedsrichter: Christopher Große (Leipzig); Assistenten: Lutz Marschhausen, Kilian Kunert; Zuschauer: 134