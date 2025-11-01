Für den Gastgeber FC RSK Freyburg endete das Spiel gegen den BSC 99 Laucha am 9. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 mit einer 2:2 (1:0)-Punkteteilung.

Max Schirner (FC RSK Freyburg) netzte in Minute 16 der Nachspielzeit, nach einer sonst trefferlosen ersten Spielhälfte, als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Während des Spiels musste der Schiedsrichter zur Tat schreiten. Der BSC 99 Laucha musste einmal Gelb hinnehmen (51.). Die Freyburger konterten in der zweiten Halbzeit. Diesmal war Alexander Saal der Torschütze (64.).

FC RSK Freyburg Kopf an Kopf mit BSC 99 Laucha – 1:1 in Minute 64

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri nochmals in die Tasche. Der FC RSK Freyburg kassierte jetzt einmal Gelb. Unentschieden. Freyburgs Schirner konnte seinem Team in Minute 78 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Freyburg

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 9

In den folgenden Minuten griff der Schiri erneut in die Tasche. Der FC RSK Freyburg musste noch einmal Gelb hinnehmen, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

Auf den letzten Treffer der Partie konnte niemand stolz sein. In Minute 89 lenkte Jonas Schied den Ball unglücklich ins eigene Tor und sorgte unfreiwillig für den Ausgleich.

Aufstellung und Statistik: FC RSK Freyburg – BSC 99 Laucha

FC RSK Freyburg: Madeja – Großmann, Sambu, Hüttig (59. Alalo), Bagdohn (66. Schied), Mänicke (66. Kaiser), Töpe, Kirchhoff, Schulz, Weise, Schirner

BSC 99 Laucha: Schöneburg – Schneller (90. Starch), Riesen, Thieme (90. Porse), Saal, Krentz, Hahnemann (90. Schaer), Bothe, Handt (73. Schmidt), Schumann, Keidel

Tore: 1:0 Max Schirner (45.+16), 1:1 Alexander Saal (64.), 2:1 Max Schirner (78.), 2:2 Jonas Schied (89.); Schiedsrichter: Sebastian Rudolf (Nienburg); Assistenten: Pascal Bönecke, Marcus Hötl; Zuschauer: 260