Leuna/MTU. Am Samstag endete die Partie zwischen SG Spergau und SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 mit einem niedrigen 0:1 (0:0). 50 Zuschauer waren auf dem Sportplatz Sumpfwald Spergau live dabei.

Das Spiel verlief in der ersten Hälfte des Spiels torlos und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Die Minuten schritten voran und es wollte einfach nicht klappen. Auch in der zweiten Halbzeit blieben alle Bemühungen ohne Erfolg. Doch plötzlich wurde es noch einmal spannend: In der ersten Minute der Nachspielzeit brachte Chris Schell die Gäste in Führung (91.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 15.03.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Leuna

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 20

Aufstellung und Statistik: SG Spergau – SV Rot-Weiß Weißenfels 1951

SG Spergau: Engel – Immig, Peterwitz (73. Eidner), E. Jauck, Ionasanu, Hammerschmidt (75. Saidov), Kurze (73. Völkerling), Machner, M. Jauck, Böttger, Osmanaj

SV Rot-Weiß Weißenfels 1951: Schirmer – Kowol, Zobel (77. Knappe), Schmidt, Schell, Mai, Simon (58. Drischmann), Soulama, Ullmann, Stadler, Köhler (68. Kammler)

Tore: 0:1 Chris Schell (90.+1); Schiedsrichter: Marek Scholz (Kemberg); Assistenten: Ben Luca Oliver Hinze, Livius Hennig; Zuschauer: 50