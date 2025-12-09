Dem Sportring Mücheln gelang es am 12. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6, den SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 mit 3:1 (2:1) zu besiegen. 72 Zuschauer waren live dabei.

Mücheln (Geiseltal)/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 72 Besuchern auf dem Sportplatz Mücheln geboten. Die Müchelner setzten sich souverän mit 3:1 (2:1) gegen die Gäste aus Weißenfels durch.

Paul Sell (Sportring Mücheln e.V.) netzte 19 Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das Gegentor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Lukas Kräuter den Ball ins Netz.

Minute 35 Sportring Mücheln gleichauf mit SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 – 1:1

Unentschieden. Müchelns Paul Heiko Schubert konnte seinem Team in Minute 42 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Mücheln (Geiseltal)

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 12

In der zweiten Halbzeit versuchten beide Teams durch Spielerwechsel nochmal neue Impulse zu setzen. Finn Andreas Marggraf kam rein für Yannik Jaskula und Robin Saddei für Lennert Damian Büttner. Auf der Gastseite sprangen Luca Brendel für Nick Simon und Fabian Kopp für Joao Carlos Dos Prazeres Pires ein. Eine Aktion, die sich für die Hausherren auszahlen sollte. Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der Sportring Mücheln e.V. steckte zweimal Gelb ein.

In Minute 80 fiel das letzte Tor der Partie. 35 Minuten nach der Pause gelang es Robin Saddei, den Ball ins Netz zu befördern (80.). Um zum Gegner aufzuschließen reichte es jedoch nicht mehr. Die Müchelner sind dennoch auf Platz sieben gerutscht.

Aufstellung und Statistik: Sportring Mücheln – SV Rot-Weiß Weißenfels 1951

Sportring Mücheln: Mund – Grosser, Semmer, Jaskula (53. Marggraf), Maak, Hiersig, Kuhnert, Schubert (88. Kunze), Sell (84. Reinboth), Büttner (61. Saddei), Berghammer (77. Sommerwerk)

SV Rot-Weiß Weißenfels 1951: Ungureanu – Ullmann, Kräuter, Köhler, Krämer, Rothhoff, Ghebregergis, Kowol, Simon (48. Brendel), Dos Prazeres Pires (56. Kopp), Soulama

Tore: 1:0 Paul Sell (19.), 1:1 Lukas Kräuter (35.), 2:1 Paul Heiko Schubert (42.), 3:1 Robin Saddei (80.); Schiedsrichter: Maik Ziener (Wimmelburg); Assistenten: Peter Dännhardt, Holger Bornschein; Zuschauer: 72