Der SSC Weißenfels II erzielte am 12. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 vor 73 Zuschauern einen klaren 3:0 (2:0)-Sieg gegen den FC RSK Freyburg.

Weißenfels/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 73 Besuchern des Stadtstadions geboten. Die Weißenfelser waren den Gästen aus Freyburg mit 3:0 (2:0) souverän überlegen.

Das erste Tor fiel kurz nach Anpfiff, als Erik Scherbaum für Weißenfels traf und nach nur vier Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Danach verging nur wenig Zeit, bis ein weiteres Tor durch Robin Schumann (17.) erzielt wurde.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 12

SSC Weißenfels II mit 2:0 vorne – 17. Minute

Innerhalb der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter handeln. Der FC RSK Freyburg steckte zweimal Gelb ein.

Der letzte Treffer fiel kurz nach der Halbzeitpause. Sechs Minuten nach Anstoß gelang es Tony Barnickel, den Ball aus einem Strafstoß ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 3:0 auszubauen (51.). In Spielminute 90 handelte sich der FC RSK Freyburg noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SSC Weißenfels II – FC RSK Freyburg

SSC Weißenfels II: Magul – Schumann (55. Lehmann), Hauer (74. Kresse), Koch, Olajide (46. Haufe), Scheiding, Ducke, Scherbaum, Köllner (83. Roy), Baust (66. Säuberlich), Barnickel

FC RSK Freyburg: Derbek – Bagdohn, Sambu (46. Staupendahl), Pereira Nunes, Schulz, Kaiser (65. Mänicke), Schied (70. Alalo), Töpe (80. Cebulla), Schirner, Großmann (62. Beyer), Weise

Tore: 1:0 Erik Scherbaum (4.), 2:0 Robin Schumann (17.), 3:0 Tony Barnickel (51.); Schiedsrichter: Vincent Maximilian Gottschalk (Halle); Assistenten: Alexander Markus, Maximilian Thürmer; Zuschauer: 73