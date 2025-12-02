Fußball-Landesklasse 6: Mit einem beeindruckenden 5:0 (3:0) ging der VfB Oberröblingen von Coach Meik Rockstroh aus dem Spiel mit dem SV Braunsbedra vom Platz.

Sangerhausen/MTU. Die 92 Besucher auf dem Sportplatz Oberröblingen haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Sangerhauser schlugen das Team aus Braunsbedra mit 5:0 (3:0) deutlich.

Mika Altenburg (VfB Oberröblingen) netzte nur eine Minute nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. In der ersten Halbzeit griff der Schiri in die Tasche. Der SV Braunsbedra musste einmal Gelb hinnehmen (18.). Die Sangerhauser legten in der 20. Spielminute nach. Wieder war Altenburg der Torschütze.

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Drei Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Lennart Ryan Kummer traf in Minute 44 und Tobias Meißner in Minute 62. Spielstand 4:0 für den VfB Oberröblingen.

Datum & Uhrzeit: 29.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Sangerhausen

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 12

Innerhalb der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter nochmals eingreifen. Der SV Braunsbedra musste noch einmal Gelb hinnehmen. Der VfB Oberröblingen hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte hatten sie bereits.

Das letzte Tor der Partie fiel 31 Minuten nach der Pause, als Paul Wanski den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 5:0 festigte (76.). Damit war der Triumph der Sangerhauser entschieden. Der VfB Oberröblingen sicherte sich somit Platz sieben.

Aufstellung und Statistik: VfB Oberröblingen – SV Braunsbedra

VfB Oberröblingen: Beek – Kummer, Meißner, Michael, Wanski (78. Stutterheim), Pulz, Franke, Altenburg, Ernst, Wenske (46. Cepa), Würzburg (74. Angelstein)

SV Braunsbedra: Joel – Toth, Richter, Polishchuk, Reifarth, Popov, Glaubitz, Odufuye, Voigt, Dahaba, Böhme (64. Fomba)

Tore: 1:0 Mika Altenburg (1.), 2:0 Mika Altenburg (20.), 3:0 Lennart Ryan Kummer (44.), 4:0 Tobias Meißner (62.), 5:0 Paul Wanski (76.); Schiedsrichter: Silvio Schaller (Naumburg); Assistenten: Olaf Friedrich, Jens Sittel; Zuschauer: 92