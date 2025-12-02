Am 12. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 durfte sich der TSV Großkorbetha vor 73 Zuschauern über einen soliden 3:0 (1:0)-Erfolg gegen den VfB 1906 Sangerhausen II freuen.

Weißenfels/MTU. Die 73 Besucher des Wilhelm-Kaiser-Stadions haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Weißenfelser schlugen die Gäste aus Sangerhausen mit 3:0 (1:0) souverän.

Jonas Schneider (TSV Großkorbetha) netzte nur zehn Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das zweite Tor konnten die Weißenfelser in der zweiten Spielhälfte nachlegen: Diesmal setzte Jonas Küster den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 12

Minute 56: TSV Großkorbetha führt mit zwei Toren

In den folgenden Minuten musste der Schiedsrichter zur Tat schreiten. Der VfB 1906 Sangerhausen II steckte zweimal Gelb ein.

Das finale Tor der Partie fiel 22 Minuten nach der Pause, als Schneider den Ball erneut hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 3:0 verfestigte (67.). Damit war der Triumph der Weißenfelser gesichert.

Aufstellung und Statistik: TSV Großkorbetha – VfB 1906 Sangerhausen II

TSV Großkorbetha: Stark – F. F. Knothe (72. Schenk), Thurm (72. Binneböse), Schneider (80. Roth), Hartmann, P. Knothe, Küster (89. Berbig), Hesse, Seidel, Große, Hanschke

VfB 1906 Sangerhausen II: Schrödter – Buchhorn, Hetke, Gümül, Schröter, Kamprath, Grüllmeyer, Dietze (77. Franke), Schneider, Eisler (77. Grübner), Baum

Tore: 1:0 Jonas Schneider (10.), 2:0 Jonas Küster (56.), 3:0 Jonas Schneider (67.); Schiedsrichter: Daniel Fritzsche (Leipzig); Assistenten: Robert Blöhm, Sander Hahnwald; Zuschauer: 73