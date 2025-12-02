Der SSC Weißenfels II errang am 12. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 vor 73 Fußballfans einen klaren 3:0 (2:0)-Sieg gegen den FC RSK Freyburg.

Weißenfels/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 73 Besuchern des Stadtstadions geboten. Die Weißenfelser setzten sich souverän mit 3:0 (2:0) gegen die Gäste aus Freyburg durch.

Erik Scherbaum (SSC Weißenfels II) netzte nur vier Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Weißenfelser legten wenige Minuten später mit einem zweiten Treffer nach. Diesmal war Robin Schumann der Torschütze (17.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 12

17. Minute: SSC Weißenfels II liegt mit 2:0 vorne

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der FC RSK Freyburg kassierte zweimal Gelb.

Der letzte Treffer fiel wenige Momente nach dem Seitenwechsel. Sechs Minuten nach Anstoß gelang es Tony Barnickel, den Ball aus einem Strafstoß ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 3:0 zu festigen (51.). In Spielminute 90 handelte sich der FC RSK Freyburg noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SSC Weißenfels II – FC RSK Freyburg

SSC Weißenfels II: Magul – Baust (66. Säuberlich), Schumann (55. Lehmann), Hauer (74. Kresse), Koch, Barnickel, Scherbaum, Scheiding, Ducke, Köllner (83. Roy), Olajide (46. Haufe)

FC RSK Freyburg: Derbek – Großmann (62. Beyer), Töpe (80. Cebulla), Sambu (46. Staupendahl), Weise, Schulz, Schied (70. Alalo), Bagdohn, Kaiser (65. Mänicke), Schirner, Pereira Nunes

Tore: 1:0 Erik Scherbaum (4.), 2:0 Robin Schumann (17.), 3:0 Tony Barnickel (51.); Schiedsrichter: Vincent Maximilian Gottschalk (Halle); Assistenten: Alexander Markus, Maximilian Thürmer; Zuschauer: 73