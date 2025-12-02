Am 12. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 durfte sich der TSV Großkorbetha vor 73 Zuschauern über einen soliden 3:0 (1:0)-Erfolg gegen den VfB 1906 Sangerhausen II freuen.

Weißenfels/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 73 Besuchern des Wilhelm-Kaiser-Stadions geboten. Die Weißenfelser setzten sich souverän mit 3:0 (1:0) gegen die Gäste aus Sangerhausen durch.

Der erste Treffer fiel kurz nach Spielstart, als Jonas Schneider für Großkorbetha traf und nach nur zehn Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. In der zweiten Halbzeit setzte Großkorbetha noch einen drauf: In Minute 56 wurde ein weiteres Tor durch Jonas Küster erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 12

Minute 56: TSV Großkorbetha mit 2:0 Vorsprung

In den folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der VfB 1906 Sangerhausen II musste zweimal Gelb hinnehmen.

22 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Schneider (Großkorbetha) den Ball erneut über die Linie bringen (67.). Mit 3:0 verließen die Weißenfelser den Platz als Sieger.

Aufstellung und Statistik: TSV Großkorbetha – VfB 1906 Sangerhausen II

TSV Großkorbetha: Stark – P. Knothe, Hesse, Große, Küster (89. Berbig), Seidel, Hartmann, Schneider (80. Roth), F. F. Knothe (72. Schenk), Thurm (72. Binneböse), Hanschke

VfB 1906 Sangerhausen II: Schrödter – Baum, Grüllmeyer, Schröter, Eisler (77. Grübner), Schneider, Gümül, Buchhorn, Hetke, Kamprath, Dietze (77. Franke)

Tore: 1:0 Jonas Schneider (10.), 2:0 Jonas Küster (56.), 3:0 Jonas Schneider (67.); Schiedsrichter: Daniel Fritzsche (Leipzig); Assistenten: Robert Blöhm, Sander Hahnwald; Zuschauer: 73