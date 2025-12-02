Einen überragenden Sieg in der Fußball-Landesklasse 6 errangen Meik Rockstroh und sein Team VfB Oberröblingen gegen den SV Braunsbedra – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 5:0 (3:0) wider.

Sangerhausen/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 92 Besuchern auf dem Sportplatz Oberröblingen geboten. Die Sangerhauser setzten sich deutlich mit 5:0 (3:0) gegen die Gäste aus Braunsbedra durch.

Bereits kurz nach dem Anstoß schoss Mika Altenburg das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (1.). In der ersten Halbzeit griff der Schiri in die Tasche. Der SV Braunsbedra steckte einmal Gelb ein (18.). Die Sangerhauser waren aber noch längst nicht fertig: In Minute 20 wurde ein weiteres Tor erzielt – wieder durch Altenburg.

Doppelpack von Mika Altenburg bringt VfB Oberröblingen 2:0 in Führung – Minute 20

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Drei Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Lennart Ryan Kummer traf in Minute 44 und Tobias Meißner in Minute 62. Spielstand 4:0 für den VfB Oberröblingen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Sangerhausen

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 12

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri wieder in die Tasche. Der SV Braunsbedra kassierte noch einmal Gelb. Der VfB Oberröblingen hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte hatten sie bereits.

In Minute 76 fiel das letzte Tor der Partie. 31 Minuten nach der Pause gelang es Paul Wanski, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 5:0 zu festigen (76.). Die Sangerhauser sicherten sich somit Platz sieben.

Aufstellung und Statistik: VfB Oberröblingen – SV Braunsbedra

VfB Oberröblingen: Beek – Wanski (78. Stutterheim), Pulz, Ernst, Franke, Meißner, Michael, Würzburg (74. Angelstein), Kummer, Wenske (46. Cepa), Altenburg

SV Braunsbedra: Joel – Voigt, Richter, Odufuye, Toth, Reifarth, Polishchuk, Dahaba, Glaubitz, Popov, Böhme (64. Fomba)

Tore: 1:0 Mika Altenburg (1.), 2:0 Mika Altenburg (20.), 3:0 Lennart Ryan Kummer (44.), 4:0 Tobias Meißner (62.), 5:0 Paul Wanski (76.); Schiedsrichter: Silvio Schaller (Naumburg); Assistenten: Olaf Friedrich, Jens Sittel; Zuschauer: 92